Çin, Cezayir'e Ait Uyduyu Uzaya Gönderdi

Çin, Cezayir'e Ait Uyduyu Uzaya Gönderdi
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Cezayir'e ait uzaktan algılama uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Uydu, arazi planlaması ve afet önleme çalışmalarında kullanılacak.

JİUQUAN, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin, Cezayir'e ait uzaktan algılama uydusunu ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Cumartesi günü Beijing saatiyle 12.01'de Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu, önceden belirlenmiş yörüngesine başarıyla yerleştirildi.

Uydu öncelikli olarak arazi planlaması, afet önleme ve azaltma çalışmalarında kullanılacak.

Fırlatma, Çin'in Uzun Yürüyüş roket serisinin 629. göreviydi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
