Çin, Cezayir'e Ait Uyduyu Uzaya Gönderdi
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Cezayir'e ait uzaktan algılama uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Uydu, arazi planlaması ve afet önleme çalışmalarında kullanılacak.
JİUQUAN, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin, Cezayir'e ait uzaktan algılama uydusunu ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Cumartesi günü Beijing saatiyle 12.01'de Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu, önceden belirlenmiş yörüngesine başarıyla yerleştirildi.
Uydu öncelikli olarak arazi planlaması, afet önleme ve azaltma çalışmalarında kullanılacak.
Fırlatma, Çin'in Uzun Yürüyüş roket serisinin 629. göreviydi.
Kaynak: Xinhua / Güncel