Çin'in Tokyo Büyükelçiliği: Japonya, Büyükelçiliğimize Yönelik Tehditleri Soruşturmalı

TOKYO, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, Japonya'ya büyükelçiliğe yönelik terör tehditlerini derhal soruşturma ve Çin'in Japonya'daki diplomatik misyonlarının ve personelinin güvenliğini sağlamak üzere etkin önlemler alma çağrısında bulundu.

Büyükelçilik perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, son dönemde çok sayıda tehdit mesajı aldıklarını duyurdu. Eski Japon polis memuru ve Öz Savunma Kuvvetleri mensubu olduğunu iddia eden kişilerin 5 Mart'ta büyükelçiliğe tehdit mektubu gönderdiği belirtildi. Mektupların vakit kaybedilmeksizin Japon yetkililere bildirilmesine rağmen, konuya yeterince ilgi gösterilmediğini ve hiçbir etkili önlemin alınmadığını belirten büyükelçilik, konunun hala çözülmeyi beklediğini vurguladı.

Büyükelçilik 24 Mart'ta Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nde görevli 23 yaşındaki teğmen Murata Kodai'nin duvarı tırmanarak elinde bıçakla büyükelçiliğe zorla girdiğini de hatırlattı. Olayın ardından Çin tarafı Japonya'ya diplomatik girişimde bulunmuştu.

Öte yandan açıklamada Öz Savunma Kuvvetleri'nin yedek üyesi olduğunu iddia eden başka bir kişinin ise 31 Mart'ta internet üzerinden bir tehdit mesajı göndererek, büyükelçilik binasının içine uzaktan kumandalı bomba yerleştirildiğini iddia ettiği kaydedildi.

Söz konusu olayların, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğine, Çin'in egemenlik ve onuruna zarar verdiğine ve Çin'in diplomatik personeli ve kurumlarının güvenliğine ciddi tehditler oluşturduğuna dikkat çeken büyükelçilik, bu durumun son derece olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Açıklamada Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca diplomatik misyonların dokunulmazlığa sahip olduğu ve ev sahibi ülkelerin de söz konusu kurumları izinsiz giriş, hasar görme, huzurun bozulması ve itibarın zedelenmesi gibi olaylardan korumakla yükümlü olduğu belirtildi. Buna karşın Japonya'nın, Çin'in diplomatik misyonları ve personelini koruma konusunda uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini etkin şekilde yerine getirmediği ifade edildi.

Büyükelçilik, son dönemde ortaya çıkan tehditlerle ilgili Japon polisiyle yaklaşık 30 kez temasa geçtiklerini, ancak soruşturmalarda pek ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Kararlı tutumlarını ve taleplerini yineleyen büyükelçilik, Japonya'dan soruşturmaları hızlandırmasını, sorumluları adalete teslim etmesini, sorumlu açıklamalar yapmasını ve benzer olayların tekrarlanmasını önlemek için somut önlemler almasını istedi.

