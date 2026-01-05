Çin: BM Güvenlik Konseyi'nin ABD'nin Venezuela'ya Yönelik Operasyonu Hakkındaki Acil Toplantısını Destekliyoruz

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri harekatı hakkında acil toplantı düzenlemesini desteklediklerini ve Güvenlik Konseyi'nin kendi sorumlulukları doğrultusunda üzerine düşen görevi yerine getirmesine destek verdiklerini söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında BM Şartı'nı kararlılıkla el üstünde tutmak, uluslararası ahlakın sınırlarını savunmak ve uluslararası eşitlik ve adaleti korumak üzere uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nden cumartesi günü Xinhua'ya yapılan açıklamada pazartesi günü ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonu hakkında acil toplantı gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Venezuela'nın egemenlik ve bağımsızlığına saygı duyduklarını kaydeden Lin, Venezuela hükümetinin kendi anayasası ve yasalarına göre kendi içişlerini uygun şekilde yöneteceğine inandıklarını ifade etti.

Lin, uluslararası durumdaki değişikler ne olursa olsun Çin'in her daim Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin iyi bir dostu ve güvenilir bir ortağı olacağını vurguladı.

Lin, "Çin, bölgeye yönelik politikasında süreklilik ve istikrarı koruyacaktır" dedi.