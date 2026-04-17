Çin Başbakanı, Macaristan'da Parlamento Seçimlerini Kazanan Magyar'ı Kutladı

Çin Başbakanı Li Qiang, Macaristan'daki parlamento seçimlerinde kazanan Peter Magyar'a kutlama mesajı gönderdi ve iki ülke arasındaki dostluğun önemini vurguladı.

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Macaristan'daki parlamento seçimlerinde lideri olduğu Saygı ve Özgürlük Partisi'ni (Tisza) zafere taşıyan Peter Magyar'a kutlama mesajı gönderdi.

Li çarşamba günkü mesajında Çin ile Macaristan arasında uzun yıllara dayanan geleneksel bir dostluk bulunduğunu belirtti. İki ülkenin diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 70 yılı aşkın sürede karşılıklı saygı, eşitlik ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kaldığını ifade eden Li, farklı alanlarda yürütülen tatbiki işbirliğinin, her iki halka fayda sağlamayı sürdürdüğünü kaydetti.

Çin-Macaristan ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ve ülkeyi tutarlı şekilde Avrupa'daki önemli ortaklarından biri olarak gördüklerini belirten Li, karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek, tatbiki işbirliğini genişletmek, halklar arası etkileşimi artırmak ve yeni dönemde Çin-Macaristan kapsamlı stratejik ortaklığının istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere Macaristan ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
