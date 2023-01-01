Çin Başbakanı Li, Yeniden İsrail Başbakanı Seçilen Netanyahu'yu Kutladı
Güncel Haberler
BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Cumartesi günü İsrail başbakanlığını yeniden devralan Binyamin Netanyahu'yu tebrik etti.
BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Cumartesi günü İsrail başbakanlığını yeniden devralan Binyamin Netanyahu'yu tebrik etti.
Li, tebrik mesajında son yıllarda Çin-İsrail ilişkilerinin çeşitli alanlarda pratik işbirliğinin teşvik edilmesiyle istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini söyledi.
Li, Çin hükümetinin İsrail ile ilişkilerine büyük önem verdiğini ve karşılıklı siyasi güveni artırmak, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve Çin-İsrail yenilikçi kapsamlı ortaklığının sağlam ve istikrarlı gelişimini desteklemek için İsrail ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel