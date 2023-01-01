Çin Başbakanı Li, Yeniden İsrail Başbakanı Seçilen Netanyahu'yu Kutladı Güncel Haberler BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Cumartesi günü İsrail başbakanlığını yeniden devralan Binyamin Netanyahu'yu tebrik etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'teki İsrail Parlamentosu'nda düzenlenen resmi göreve başlama töreninde görülüyor, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Cumartesi günü İsrail başbakanlığını yeniden devralan Binyamin Netanyahu'yu tebrik etti. Li, tebrik mesajında son yıllarda Çin-İsrail ilişkilerinin çeşitli alanlarda pratik işbirliğinin teşvik edilmesiyle istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini söyledi. Li, Çin hükümetinin İsrail ile ilişkilerine büyük önem verdiğini ve karşılıklı siyasi güveni artırmak, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve Çin-İsrail yenilikçi kapsamlı ortaklığının sağlam ve istikrarlı gelişimini desteklemek için İsrail ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Li Keqiang İsrail Güncel Haberler

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