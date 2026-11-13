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Çin Başbakanı Li Qiang, Tayland ziyaretinde liderlerle görüş alışverişi bekliyor

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Çin Başbakanı Li Qiang, Tayland ziyaretinde liderlerle görüş alışverişi bekliyor
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Çin Başbakanı Li Qiang, Tayland Başbakanı'nın davetiyle resmi ziyaret için cuma günü Bangkok'a geldi. Li, Çin-Tayland kapsamlı stratejik işbirliğini derinleştirme ve ortak geleceğe sahip topluluğun inşasında Taylandlı liderlerle görüş alışverişinde bulunmayı beklediğini söyledi.

BANGKOK, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin- Tayland kapsamlı stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi ve ortak geleceğe sahip bir Çin- Tayland topluluğunun inşasında daha fazla somut ilerleme kaydedilmesi konusunda Taylandlı liderlerle kapsamlı görüş alışverişinde bulunmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Li cuma günü Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul'un daveti üzerine resmi ziyaret amacıyla gittiği ülkenin başkenti Bangkok'a varışının ardından açıklamalarda bulundu.

Li, hem coğrafi hem de kültürel olarak birbirine yakın olan Çin ile Tayland arasındaki dostluğun köklü bir geçmişe dayandığını söyledi.

Li, Çin ve Tayland'ın geçen yıl diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 50. yıldönümünü ve Çin-Tayland dostluğunun altın 50 yılını kapsamlı etkinliklerle kutladığını ifade etti.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua'nın Çin'e gerçekleştirdiği devlet ziyareti sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile görüştüğünü hatırlatan Li, ziyaretin, ikili ilişkileri yeni bir tarihi başlangıç noktasına taşıdığını belirtti.

Li'yi Suvarnabhumi Havalimanı'nda Tayland Başbakanı Charnvirakul karşıladı.

Kaynak: Xinhua
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