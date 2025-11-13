Haberler

Çin Başbakanı Li Qiang Kasım Ayında Üç Ülkeyi Ziyaret Edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Li Qiang'ın Rusya, Zambiya ve Güney Afrika'ya yapacağı ziyaretlerin tarihlerini duyurdu. Li, Moskova'da Shanghai İşbirliği Örgütü Hükümet Başkanları Konseyi toplantısına katılacak.

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin Başbakanı Li Qiang'ın kasım ayı içerisinde Rusya, Zambiya ve Güney Afrika'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Sözcü perşembe günkü basın toplantısında Li'nin 17-18 Kasım tarihlerinde Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in daveti üzerine Moskova'da düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Devletleri Hükümet Başkanları Konseyi'nin 24. Toplantısı'na katılacağını belirtti.

Sözcü, Li'nin 19-20 Kasım tarihlerinde Zambiya Cumhuriyeti hükümetinin daveti üzerine ülkeye resmi ziyarette bulunacağını, 21-23 Kasım tarihlerindeyse Güney Afrika Cumhuriyeti hükümetinin daveti üzerine Johannesburg kentinde düzenlenecek 20. G20 Zirvesi'ne katılacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
