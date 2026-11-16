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Çin Başbakanı Li Qiang, 29. Çin-ASEAN Zirvesi için Manila'ya ulaştı

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Çin Başbakanı Li Qiang, 29. Çin-ASEAN Zirvesi için Manila'ya ulaştı
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Çin Başbakanı Li Qiang, Tayland'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos Jr.'ın daveti üzerine pazar günü başkent Manila'ya ulaştı. Li, pazartesi günü düzenlenecek 29. Çin-ASEAN Zirvesi'ne katılacak.

MANİLA, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dönem başkanlığını yürüten Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos Jr.'ın daveti üzerine pazar günü Filipinler'in başkenti Manila'ya ulaştı.

Tayland'a yaptığı resmi ziyaretin ardından Manila'ya geçen Li pazartesi günü 29. Çin-ASEAN Zirvesi'ne katılacak.

Kaynak: Xinhua
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