Çin Başbakanı, Hollanda Başbakanı ile İkili İlişkileri Görüştü

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Salı günü Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile çevrimiçi olarak görüştü.

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Salı günü Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile çevrimiçi olarak görüştü.

Li, Çin ve Hollanda'nın her ikisinin açık ekonomiler olduklarını ve işbirliği açısından önemli ortaklar olduklarını kaydetti.

Bu sene iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü olma özelliğini taşıyor. Li, Çin'in Hollanda ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve ülke liderlerinin tebrik mesajlarını birbirlerine ilettiğini söyledi.

Çin Başbakanı Li, Çin'in iki ülke halklarına daha fazla yarar sağlamak amacıyla kapsamlı işbirliği oluşturmak adına açık ve pragmatik ortaklıklarını daha verimli hale getirmek için Hollanda ile çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Li, Çin'in karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek, birbirini tamamlayan güçlerden yararlanmak, işbirliği potansiyelini ortaya çıkarmak ve diyalog ile iletişimi hızlandırmak için Hollanda ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Çin Başbakanı Li, ülkesinin karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde, ekonomi, ticaret, ulaşım, inovasyon ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda uygulamaya yönelik ve açık işbirliğini ilerletmek ve farklılıkları uygun bir şekilde ele almak için Hollanda ile birlikte çalışacağını ifade etti.

Li, Hollanda'dan Çin pazarına gelen kaliteli tarım ürünlerinin artmasını ülkesinin memnuniyetle karşıladığını söyledi. Li, Kovid-19 ile etkili mücadelede Çin'in iki ülke arasındaki personel akışını, değişimini ve işbirliğini artırmak için iki yönlü doğrudan uçuşları artırmaya hazır olduğunu da belirtti.

Hollanda'nın Avrupa'da önemli bir ülke olduğunun altını çizen Li, Çin ile Hollanda arasındaki sağlam ilişkiler ve işbirliğinin her iki ülkeye ve Çin-Avrupa ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı büyümesine de olanak sağladığını vurguladı.

Rutte ise Hollanda ve Çin arasındaki özel ilişkileri ve sürekli derinleşen ikili dostluğu teyit etti.

Rutte, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümü kutlanırken Hollanda'nın, ikili ilişkilerde daha fazla ilerleme sağlamak için ticaret, ulaşım, tarım ve iklim değişikliği gibi alanlarda işbirliğini daha da güçlendirmek, personel değişimini artırmak, ikili ve çok taraflı ilişkilerde diyalog ve iletişimi geliştirmek için Çin ile birlikte çalışacağını söyledi.

İki taraf ayrıca karşılıklı çıkarları ilgilendiren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.