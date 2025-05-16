Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, İsviçre ve Belarus'u Ziyaret Edecek

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, İsviçre ve Belarus'u Ziyaret Edecek
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Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, 78. Dünya Sağlık Asamblesi için Cenevre'yi ziyaret edecek. Ziyaretinin ardından Belarus'ta Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi toplantısına başkanlık edecek.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, İsviçre'yi ziyaret ederek Cenevre kentinde düzenlenecek 78. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katılacak.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Liu, ardından Belarus'a geçerek Çin- Belarus Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, Liu'nun 18-23 Mayıs tarihleri arasındaki ziyaretlerinin Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un ve İsviçre ve Belarus hükümetlerinin daveti üzerine düzenleneceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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