Çin Başbakan Yardımcısı, Jardine Matheson Yönetim Kurulu Başkanı ile Görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı, Jardine Matheson Yönetim Kurulu Başkanı ile Görüştü
BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Jardine Matheson da dahil olmak üzere daha fazla yabancı şirketin, Çin ile işbirliğini derinleştirip karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere Çin'e yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Jardine Matheson da dahil olmak üzere daha fazla yabancı şirketin, Çin ile işbirliğini derinleştirip karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere Çin'e yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Jardine Matheson Yönetim Kurulu Başkanı Ben Keswick ile bir araya geldi.

He, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) yüksek standartlı dışa açılımı kararlılıkla genişletip yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik ederek, yabancı şirketlere yönelik daha geniş pazar fırsatları yaratacaklarını ifade etti.

He, Jardine Matheson da dahil olmak üzere daha fazla yabancı şirketin Çin ile işbirliğini derinleştirmesi, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin kalkınma sürecine katılması ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmesinden memnuniyet duyacaklarını vurguladı.

Keswick ise Jardine Matheson olarak Çin'in kalkınma potansiyeline güven duyduklarını söyledi. Keswick, Çin pazarındaki varlıklarını daha da güçlendirmeye, Çin'deki yatırımlarını istikrarlı şekilde artırmaya ve İngiltere ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak

Bakan Bayraktar maden firmalarına resti çekti! Bunu yapmayanlar yandı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

Yine Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir olaya imza attılar

Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Namaz sırasında camiye giren yılan cemaate kabusu yaşattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı