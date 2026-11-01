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Çin Başbakan Yardımcısı He, Fuzhou'da BM-Habitat ile stratejik işbirliğini görüştü

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Çin Başbakan Yardımcısı He, Fuzhou'da BM-Habitat ile stratejik işbirliğini görüştü
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Fuzhou'da BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile görüştü. He, BM-Habitat ile işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını söyledi; Rossbach ise yaşam alanlarını iyileştirmek için işbirliğini derinleştireceklerini belirtti.

FUZHOU, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ülkenin güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He cumartesi günkü görüşmede, BM-Habitat ile stratejik işbirliğini genişletmeye, kapsamlı istişare, ortak katkı ve karşılıklı fayda ilkelerine dayalı küresel yönetişim anlayışını hayata geçirmeye ve Küresel Güney ülkelerinin sürdürülebilir kentsel kalkınma süreçlerine katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Rossbach ise Çin ile tatbiki işbirliğini derinleştirmeyi sürdürerek, dünya genelindeki yaşam alanlarının iyileştirilmesine ortaklaşa katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

Görüşme, 2026 Dünya Kentler Günü küresel kutlamalarının açılış töreni öncesinde gerçekleştirildi. Açılış kapsamında, Shanghai Ödülü olarak da bilinen Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Küresel Ödülü'nün dördüncü dönem ödül töreni de düzenlendi.

He açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentsel kalkınmanın dünya genelindeki insanlara daha fazla fayda sağlaması amacıyla BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Yeni Kentsel Gündem'in hayata geçirilmesini teşvik etmek üzere tüm taraflarla işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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