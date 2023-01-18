Çin Başbakan Yardımcısı Davos Zirvesi'nde Konuştu Güncel Haberler DAVOS, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun 2023 Yıllık Toplantısı'nda konuşma yaptı, 17 Ocak 2023. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua) DAVOS, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun 2023 Yıllık Toplantısı'nda konuşma yaptı, 17 Ocak 2023. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı İsviçre Dünya Güncel Haberler

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