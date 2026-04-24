Çin Başbakan Yardımcısı: Çin'in Devasa Pazarı Dünyaya Daha Fazla Fırsat ve Seçenek Sunacak

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, yüksek düzeyli dışa açılım sürecini kararlılıkla sürdüreceklerini ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik edeceklerini belirterek, devasa pazarlarıyla dünyaya daha fazla fırsat ve seçenek sunacaklarını ifade etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He, perşembe günü başkent Beijing'de Blackstone Grubu Başkanı ve CEO'su Stephen Schwarzman ile bir araya geldi.

Çin ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde güçlü bir başlangıç yaptığını kaydeden He, bu durumun ülkenin kalkınma direncini ve canlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. He ayrıca, Blackstone dahil olmak üzere daha fazla yabancı şirketi işbirliğini derinleştirmeye ve karşılıklı fayda ile ortak kazanç esasına dayalı sonuçlar elde etmeye davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Schwarzman ise, Çin ile olan işbirliğine büyük önem verdiklerini ifade ederek, ülkedeki faaliyetlerini genişletmeye ve ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaya istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi

Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi
Hürmüz Boğazı'na doğru yol alan ABD Donanması'ndaki askere maymun saldırdı

Hürmüz'e yol alan ABD askeri kabusu yaşadı! Bu kez saldıran İran değil
Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

Yarışma programında büyük skandal! Herkesin gözü önünde yaşandı
Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı

Pes artık! Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı
Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi

Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi
Bukele dev davada yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaştı

Devlet başkanı yargılanan sanıkların fotoğraflarını paylaştı
Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında