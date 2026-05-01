Çin Başbakan Yardımcısı, ABD Hazine Bakanı ve ABD Ticaret Temsilci ile Görüntülü Görüşme Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD ekonomik ve ticari işlerinden sorumlu baş temsilci He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile video bağlantısıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

İki taraf perşembe günü akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke liderlerinin, Busan'daki toplantıda ve gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerinde vardığı önemli mutabakatın hayata geçirilmesinin yanı sıra ekonomik ve ticari sektörlerle ilgili endişelerinin uygun şekilde ele alınmasının ilerletilmesi ve pragmatik işbirliğinin daha da genişletilmesi konularında samimi, derinlemesine ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu.

He, ABD'nin son dönemde Çin'e yönelik ekonomik ve ticari kısıtlayıcı tedbirlerinin son derece endişe verici olduğunu ifade etti.

Taraflar, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek amacıyla, uzlaşıyı artırmak, farklılıkları yönetmek ve işbirliğini güçlendirmek için Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasından tam olarak yararlanmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.

