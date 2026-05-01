Çin Başbakan Yardımcısı, ABD Hazine Bakanı ve ABD Ticaret Temsilci ile Görüntülü Görüşme Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD ekonomik ve ticari işlerinden sorumlu baş temsilci He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile video bağlantısıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

İki taraf perşembe günü akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke liderlerinin, Busan'daki toplantıda ve gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerinde vardığı önemli mutabakatın hayata geçirilmesinin yanı sıra ekonomik ve ticari sektörlerle ilgili endişelerinin uygun şekilde ele alınmasının ilerletilmesi ve pragmatik işbirliğinin daha da genişletilmesi konularında samimi, derinlemesine ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu.

He, ABD'nin son dönemde Çin'e yönelik ekonomik ve ticari kısıtlayıcı tedbirlerinin son derece endişe verici olduğunu ifade etti.

Taraflar, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek amacıyla, uzlaşıyı artırmak, farklılıkları yönetmek ve işbirliğini güçlendirmek için Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasından tam olarak yararlanmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
1 Mayıs'ta kahreden kaza! 2 işçi feci şekilde can verdi

1 Mayıs'ta kahreden kaza! İşçiler feci şekilde can verdi
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Skriniar'dan

Korkulan oldu!

Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan

Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan
'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz

Son bölüme damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı