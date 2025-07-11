Çin, Bangladeş ile İkili İlişkileri Geliştirme Kararlılığını Vurguladı

KUALA LUMPUR, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkesinin Bangladeş için daima güvenilir bir dost, iyi bir komşu ve sağlam bir ortak olmaya hazır olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang perşembe günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Bangladeş geçici hükümetinin dış ilişkilerden sorumlu danışmanı Touhid Hossain ile bir araya geldi.

Bölgede ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeye kararlı olduklarını vurgulayan Wang, Güney Asya'nın en büyük komşusu olarak Çin'in modernleşmeyi teşvik etmek, Asya'nın kalkınmasına ve yeniden canlanmasına katkı sunmak amacıyla Bangladeş ve bölgedeki diğer ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Çin, Bangladeş ve Pakistan dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla Çin'in Kunming kentinde gerçekleştirilen üçlü toplantının başarılı geçtiğini belirten Wang, üçlü işbirliğini sağlam biçimde ilerletmek ve somut sonuçlar elde etmek için Bangladeş ve Pakistan'la çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Touhid ise Çin'in Bangladeş için güvenilir bir ortak ve dost olduğunu ve Çin ile dostane işbirliğinin geliştirilmesinin Bangladeş halkı arasında geniş kabul gördüğünü ifade etti.

Çin'in uzun yıllardır Bangladeş'in kalkınmasına sağladığı özverili destek için teşekkür eden Touhid, ülkesinin tek Çin ilkesine sıkı şekilde bağlı olduğunu vurguladı. Touhid ayrıca, Çin'in yönetişim tecrübelerinden faydalanmak, ticaret ve sağlık gibi alanlarda dostane işbirliğini genişletmek, bölgesel çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek ve diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü, ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak için bir fırsat olarak değerlendirmek istediklerini ifade etti.