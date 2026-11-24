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BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanı ve Devlet Konseyi Üyesi Wang Xiaohong, tüm taraflarla birlikte çalışarak suçu önleme ve suçla mücadele kapasitesini artırmaya ve güvenlik riskleri ile zorluklarını hukukun üstünlüğü temelinde ele almaya hazır olduklarını söyledi.

Wang pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Ceza Adaleti Sistemlerinde Adli Yardım Küresel Konferansı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çin'in her bakımdan hukuka dayalı yönetimi sürdürdüğünü ve halkın meşru hak ve çıkarlarını etkin şekilde koruduğunu belirtti.

Wang, dört küresel inisiyatifi aktif şekilde hayata geçirmek, uluslararası hukukun üstünlüğünü gözetmek, BM'nin otoritesini ve statüsünü kararlılıkla savunmak, hakkaniyeti ve adaleti korumak, ayrıca hukukun üstünlüğünde kaydedilen ilerlemenin kazanımlarından tüm ülkelerin yararlanmasını sağlamak üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ortak kalkınma ve ilerlemenin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Wang, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşasını ortaklaşa ilerletme çağrısında bulundu.

Konferans 23-25 Kasım tarihlerinde, Çin Adalet Bakanlığı ile BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua