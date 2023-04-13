Çin-Avrupa Yük Treni Hizmetleri Yılın İlk Çeyreğinde Büyüme Kaydetti

Çin'in kuzeybatısındaki Shanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da bulunan Xi'an Uluslararası Limanı'ndaki Çin-Avrupa yük treni, 23 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua)

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük treni hizmetleri yılın ilk çeyreğinde güçlü büyüme kaydetti.

Çin Devlet Demiryolları Grup Limited Şirketi'ne göre, Çin-Avrupa yük treni hizmeti sayısı, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış göstererek 4.186'ya yükseldi.

Şirkete göre, yük trenleri aracılığıyla Ocak-Mart döneminde, bir yıl öncesine göre yüzde 28 artışla yaklaşık 450.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşındı.

Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı, sadece Mart ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 1.488'e ulaştı. Trenler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artışla 162.000 TEU mal taşıdı.

2011'de faaliyete geçen Çin-Avrupa yük trenleri, Asya ve Avrupa arasında emniyetli ve güvenilir bir köprü oluşturarak bilgi teknolojileri ürünleri, otomobil ve parçaları, giysi, tahıl, şarap, kahve çekirdeği ve kereste dahil olmak üzere 50.000'den fazla ürün taşıyor.