Çin, Avrupa Parlamentosu'na Yönelik Yaptırımları Kaldırdı

Çin, Avrupa Parlamentosu vekilleri ile İnsan Hakları Alt Komitesine 2021 yılında getirdiği yaptırımları kaldırdığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin ve Avrupa Parlamentosunun eş zamanlı olarak tüm karşılıklı kısıtlamaları kaldırma ve kesilen ilişkileri sürdürme konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Son yıllarda iki tarafın yasama organları arasındaki ilişkilerde iniş çıkışlar yaşandığını ifade eden Sözcü Lin, "Her iki taraf da mevcut koşullarda diyaloğu ve işbirliğini geliştirmenin önemli olduğuna inanmaktadır." dedi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Çin otoritelerinin, meclis üyelerine ve komitelerine yönelik tüm kısıtlama ve yaptırımları kaldırdığını duyurdu.

Parlamento üyelerinin Avrupa çıkarlarını Çinli muhataplarıyla yaptırım korkusu olmadan tartışabilmesinin önemli olduğunu dile getiren Metsola, "Çin ile ilişkilerimiz karmaşık ve çok boyutlu olmayı sürdürüyor. İlişkilerin yürütülmesinde en iyi yaklaşım temas ve diyalog olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çin, Mart 2021'de aralarında 5 Avrupa Parlamentosu vekili ile İnsan Hakları Alt Komitesinin olduğu, Avrupa Birliği'nden (AB) 10 bireye ve 4 tüzel kişiliğe yaptırımlar açıklamıştı. Yaptırımlar kapsamında söz konusu kişi ve kuruluşlara Çin'e giriş yasağı getirilmişti.

Avrupa Parlamentosu da buna karşılık Çin ile tüm resmi ilişkilerini askıya almıştı.