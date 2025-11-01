Haberler

Çin, Antarktika'da 42. Araştırma Seferine Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, 500'den fazla görevli ve araştırmacının katılımıyla 42. Antarktika araştırma seferine başladı. Bu seferde, kıta içindeki buz örtüsü altındaki göllere bilimsel sondaj yapılacak ve yeni teknolojiler test edilecek.

Çin'in, Antarktika kıtasında saha çalışmaları yürüteceği 42. araştırma seferine başladığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Çin'in buzkıran gemileri Şüelong (Buz Ejderhası) ve Şüelong-2, 7 aylık sefer için bugün Antarktika'ya doğru yola çıktı.

Çin'deki 80 kurumdan 500'den fazla görevli ve araştırmacının katıldığı seferde, ilk kez Antarktika'da kıta içi buz örtüsünün altındaki göllere bilimsel amaçlı sondaj yapılacak.

Seferin lideri ve baş bilim insanı Vey Fuhay, yerli üretim sıcak su ve termal eritme sondaj sistemlerini kullanarak 3 bin metreden daha kalın buz örtüsünde sondaj yapıp örnek toplamayı hedeflediklerini belirtti.

Antarktika'daki buzul altı gölleri, yüksek basınç, düşük sıcaklık, karanlık ve besin düzeyinin düşüklüğü gibi aşırı koşulların etkisinde özgün bir ekosistem oluşturuyor, yer aldığı buzul tabakalarında bilim insanlarına buzul örtüsünün tarihine ve iklim değişikliğine dair zengin bir arşiv sunuyor.

Araştırma ekibi, Antarktika'nın küresel iklim değişikliğindeki rolünün anlaşılmasına daha fazla katkı sağlamak üzere Amundsen Denizi ve Ross Denizi gibi bazı kilit bölgelerde uzun dönemli gözlem kayıtları toplayacak.

Seferde bazı yeni teknolojilerin kullanılması ve test edilmesi de öngörülüyor. Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği ve ürettiği 6 çarpı 6 tekerli kar aracı "Snow Leopard" ve yüksek güçlü hidrolik sondaj donanımı "THT550" ilk kez kıtada kullanılacak.

Çin'in 42. Antarktika araştırma seferinin Mayıs 2026'da tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Yok böyle şaka! Samsunsporlu oyuncular kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar

Kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

Tarihte paranın ilk basıldığı yerde yeni dönem
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı

Oğlunun cansız bedenini buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Hakem yetersizliği nedeniyle Türkiye'deki bazı maçlar ertelendi

Hakem yetersizliği nedeniyle Türkiye'deki o maçlar ertelendi
Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade

Aile katliamı yapan caniden akıllara durgunluk veren ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.