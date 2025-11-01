Çin, Antarktika'da 42. Araştırma Seferine Başladı

Çin'in, Antarktika kıtasında saha çalışmaları yürüteceği 42. araştırma seferine başladığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Çin'in buzkıran gemileri Şüelong (Buz Ejderhası) ve Şüelong-2, 7 aylık sefer için bugün Antarktika'ya doğru yola çıktı.

Çin'deki 80 kurumdan 500'den fazla görevli ve araştırmacının katıldığı seferde, ilk kez Antarktika'da kıta içi buz örtüsünün altındaki göllere bilimsel amaçlı sondaj yapılacak.

Seferin lideri ve baş bilim insanı Vey Fuhay, yerli üretim sıcak su ve termal eritme sondaj sistemlerini kullanarak 3 bin metreden daha kalın buz örtüsünde sondaj yapıp örnek toplamayı hedeflediklerini belirtti.

Antarktika'daki buzul altı gölleri, yüksek basınç, düşük sıcaklık, karanlık ve besin düzeyinin düşüklüğü gibi aşırı koşulların etkisinde özgün bir ekosistem oluşturuyor, yer aldığı buzul tabakalarında bilim insanlarına buzul örtüsünün tarihine ve iklim değişikliğine dair zengin bir arşiv sunuyor.

Araştırma ekibi, Antarktika'nın küresel iklim değişikliğindeki rolünün anlaşılmasına daha fazla katkı sağlamak üzere Amundsen Denizi ve Ross Denizi gibi bazı kilit bölgelerde uzun dönemli gözlem kayıtları toplayacak.

Seferde bazı yeni teknolojilerin kullanılması ve test edilmesi de öngörülüyor. Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği ve ürettiği 6 çarpı 6 tekerli kar aracı "Snow Leopard" ve yüksek güçlü hidrolik sondaj donanımı "THT550" ilk kez kıtada kullanılacak.

Çin'in 42. Antarktika araştırma seferinin Mayıs 2026'da tamamlanması planlanıyor.