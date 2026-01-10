Çin-Afrika Halklar Arası Etkileşimini Güçlendirmeye Yönelik Paylaşım Oturumu Kahire'de Düzenlendi

KAHİRE, 10 Ocak (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de yaklaşık 100 diplomat, Çin üniversitelerinden mezun Mısırlılar ve Çinli ve Mısırlı gençlik temsilcilerinin katılımıyla Çin- Afrika halklar arası etkileşimini teşvik etmeyi amaçlayan paylaşım oturumu düzenlendi.

Perşembe günü "Gençlik Aracılığıyla Çin- Afrika Dostluğunda Parlak Bir Sayfa Yazmak" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte Çin'in Mısır Büyükelçisi Liao Liqiang, 2026 yılının Çin- Afrika Halklar Arası Etkileşim Yılı olduğunu ve Çin-Mısır ilişkilerinin tarihinin en iyi döneminde bulunduğunu söyledi.

Çin-Mısır kapsamlı stratejik ortaklığının derinleşmesinin gençlerin aktif katılımını gerektirdiğini vurgulayan Liao, ortak geleceğe sahip bir Çin- Afrika topluluğunun inşasının da gençlerin sürekli çabalarına bağlı olduğunu ifade etti.

Liao, Çinli ve Mısırlı gençler arasındaki etkileşim ve karşılıklı anlayışın, iki halk arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini ve medeniyetler arası karşılıklı öğrenmenin canlı bir örneğini sunduğunu da sözlerine ekledi.

Mısır Diplomatik Çalışmalar Enstitüsü Başkanı Yaser Alevi ise gençlik değişimlerine büyük önem verdiklerini belirtti. Alevi, Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik personel alım sınavlarına Çinceyi seçmeli ders olarak dahil ettiğini ve enstitünün de Çin'de eğitimi, eğitim sistemine entegre ederek Mısır-Çin ilişkilerinin uzun vadeli gelişimi için sağlam bir temel oluşturduğunu söyledi.

Çin Üniversiteleri Mezunu Mısırlılar Derneği Başkanı Nasır Abdülal da Mısır'ın, Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran ilk Arap ve Afrika ülkelerinden biri olduğunu hatırlatarak, Mısır-Çin ilişkilerinin zamana yenik düşmediğini ve verimli işbirlikleri ürettiğini ifade etti.

Abdülal, her iki ülkeden gençlerin yalnızca Çin-Afrika dostluğunun tanıkları olmadığını, aynı zamanda medeniyetler arası etkileşimi teşvik eden, ortak kalkınmayı ilerleten önemli bir köprü görevi üstleneceklerini ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme yolunda somut eylemlerle yeni katkılar sağlayacaklarını söyledi.

Çin'in Mısır Büyükelçiliği ile Çin'deki Mısırlı Akademisyenler Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, iki ülkeden genç temsilciler genç diplomatların yetiştirilmesi, dil eğitimi ve akademik değişimler gibi alanlarda işbirliği üzerine görüş alışverişinde bulundu. Katılımcılar, Çin-Mısır ve Çin-Afrika gençlik ortaklıklarının daha da derinleştirilmesine yönelik öneriler sundu.