Çin: Afrika ile Ticaretin Kolaylaştırılmasına Yönelik Adımları Artıracağız

Çin: Afrika ile Ticaretin Kolaylaştırılmasına Yönelik Adımları Artıracağız
BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesine yönelik sıfır gümrük vergisi politikasının, Çin ile Afrika'nın küresel barış ve istikrarlı kalkınmaya katkı sağlama yönündeki ortak kararlılığını yansıttığını söyledi.

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesine yönelik sıfır gümrük vergisi politikasının, Çin ile Afrika'nın küresel barış ve istikrarlı kalkınmaya katkı sağlama yönündeki ortak kararlılığını yansıttığını söyledi. Lin, Afrika ile ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik adımları istikrarlı şekilde artıracaklarını da sözlerine ekledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında, Çin'in 1 Mayıs 2026'dan itibaren Afrika ülkelerine uygulayacağı sıfır gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "Çin, Afrika'nın sıfır gümrük vergisi önlemlerine yönelik güçlü beklentisini dikkate alıyor ve olumlu geri bildirimlerini memnuniyetle karşılıyor" dedi.

Küresel korumacılık ve tek taraflılığın yükselişe geçtiğine dikkat çeken Lin, Ortadoğu'daki savaşın etkilerinin komşu kıtalara da yayıldığını belirtti. Lin, sıfır gümrük vergisi politikası yoluyla fırsatları paylaşan ve ortak kalkınma hedeflerini sürdüren Çin ve Afrika'nın, küresel barışa ve istikrarlı kalkınmaya katkıda bulunma kararlılığı sergilediğini ifade etti.

Lin, "Ortak kalkınma amacıyla ilgili Afrika ülkeleriyle ekonomik ortaklık anlaşmalarını müzakere edip imzalamayı sürdüreceğiz. Aynı zamanda Afrika'dan Çin'e tarım ürünleri ihracatına yönelik yeşil koridor uygulamasını geliştirecek ve Çin ile Afrika arasındaki ticareti istikrarlı şekilde kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Xinhua
