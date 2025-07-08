Çin, ABD'ye Tibet Meselesinde Karışmamaları İçin Çağrıda Bulundu

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tibet Özerk Bölgesi ile ilgili konulara müdahale etmemesi gerektiğini belirtirken, Dalai Lama'nın Tibet halkını temsil etmediğini vurguladı.

Pekin yönetimi, ABD'nin, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi hakkındaki konulara karışmaya son vermesini istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, rutin basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın doğum gününü kutlamasına ilişkin konuştu.

Tibet Özerk Bölgesi hakkındaki konuların Çin'in iç işleri olduğunu belirten Mao, Dalai Lama'nın "Tibet Özerk Bölgesi halkını temsil etme konumunda olmadığını" ifade etti.

Mao, Çin'in, ABD'yi, Tibet Özerk Bölgesi ile ilgili konuların önem ve hassasiyetinin farkında olmaya, konuya ilişkin Çin'e verdiği taahhütleri yerine getirmeye, bu hususlara karışmaya son vermeye çağırdığını aktardı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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