Çin, ABD'ye Taiwan Uyarısında Bulundu

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'yi "Taiwan kartını oynamaya" ve Çin'in Taiwan bölgesini silahlandırmaya yönelik tehlikeli girişimlerden kaçınma konusunda uyararak, bu tür eylemlerin ABD'ye ağır bedel ödetebileceğini söyledi.

Zhang, cuma günkü basın toplantısında ABD Kongresi'nin kabul ettiği ve Taiwan ile sözde askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla 1 milyar ABD doları tutarında fon aktarılmasına yönelik hükümler içeren yeni Ulusal Savunma Yetki Yasası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yasada Çin'e yönelik olumsuz hükümler bulunduğuna dikkat çeken Zhang, söz konusu hükümlerin Çin'in içişlerine açık bir müdahale anlamına geldiğini, ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar verdiğini ve küresel barış ve istikrarı baltaladığını söyledi.

Bu hükümlere kesin biçimde karşı çıktıklarını ifade eden Zhang, Taiwan meselesinin Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Zhang, ABD'yi tek Çin ilkesine ve Çin-ABD arasındaki üç ortak bildiriye tam olarak uymaya, "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe yönündeki taahhüdünü kararlılıkla yerine getirmeye ve "Taiwan bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçılara yanlış sinyaller göndermekten ve Çin'in Taiwan bölgesiyle herhangi bir askeri etkileşime girmekten kaçınmaya çağırdı.