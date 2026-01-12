Haberler

Çin: Abd, Küba'ya Yönelik Ablukayı Kaldırmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'ye Küba'ya yönelik abluka ve yaptırımlarını durdurma çağrısında bulundu. Mao, bölgesel barışa katkı sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'ye Küba'ya yönelik abluka, yaptırım ve her türlü zorlayıcı uygulamaya derhal son verme ve bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunmak üzere daha fazla çaba gösterme çağrısında bulundu.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik son tehditleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mao, Küba'nın ulusal egemenlik ve güvenliğini korumasını kararlılıkla desteklediklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
4 yıldız oyuncu da kadroya eklenmedi! Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kafilesi belli oldu

İşte kamp kadrosu! 4 yıldız oyuncu da Fethiye'ye götürülmedi
İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

İsmi birçok takımla anılıyordu! Farioli 2 yıllık imzayı attı
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor

28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor