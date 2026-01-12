Çin: Abd, Küba'ya Yönelik Ablukayı Kaldırmalı

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'ye Küba'ya yönelik abluka, yaptırım ve her türlü zorlayıcı uygulamaya derhal son verme ve bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunmak üzere daha fazla çaba gösterme çağrısında bulundu.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik son tehditleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mao, Küba'nın ulusal egemenlik ve güvenliğini korumasını kararlılıkla desteklediklerini belirtti.