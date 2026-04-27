Çin: Abd, Yaptırımları Kötüye Kullanmaya Son Vermeli

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'ye yaptırımları ve sınır aşan yargı yetkisini kötüye kullanma şeklindeki yanlış uygulamalarına son verme çağrısında bulunduklarını söyledi. ABD kısa süre önce "İran'la bağlantılı olduğu" iddiasıyla Çinli bir petrol rafinerisine yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Pazartesi günkü basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lin, uluslararası hukukta dayanağı olmayan tek taraflı yasadışı yaptırımlara her zaman karşı çıktıklarını belirtti. Lin, Çinli şirketlerin yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

