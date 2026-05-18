Çin, ABD ve Bae Kolluk Kuvvetleri, Sınır Ötesi Telekom Dolandırıcılığına Yönelik Ortak Operasyon Düzenledi

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) kolluk kuvvetleri, BAE'nin Dubai kentinde telekomünikasyon ve çevrimiçi dolandırıcılığı hedef alan ilk ortak uluslararası operasyonu düzenledi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'na göre, kolluk kuvvetleri operasyonda dokuz dolandırıcılık çetesini çökertip 276 şüpheliyi yakaladı.

Soruşturmalar, dolandırıcılık çetelerinin sosyal medya platformları aracılığıyla insanları sahte romantik ilişkilere çekerek güvenlerini kazandığını, onları sözde yüksek getirili kripto para projelerine yatırım yapmaya ikna ettiğini, bunun da maddi kayıplara yol açtığını ortaya koydu.

Bakanlık yetkilisinin ifadesine göre söz konusu ortak operasyon, Çin polisinin uluslararası kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğini geliştirme çabaları açısından önemli bir başarı.

Yetkili, "Çin polisi, tüm ülkelerdeki insanların meşru hak ve çıkarlarını etkili şekilde korumak için daha fazla ülkeyle tatbiki işbirliğini artırmaya, ortak operasyonlar düzenlemeye, telekom dolandırıcılığı çetelerini kökünden ortadan kaldırmaya ve bu tür suçlara karışan şüphelileri yakalamak için her türlü çabayı göstermeye devam edecek" dedi.

