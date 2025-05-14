Çin, ABD'nin Yeni Büyükelçisi Perdue'ya Görev Kolaylığı Sağlayacak
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin yeni Büyükelçisi David Perdue'ya görevinde kolaylık sağlamaya hazır olduklarını açıkladı. Lin, Çin'in ABD ilişkilerine dair tutumunun tutarlı olduğunu vurguladı.
BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin yeni Çin Büyükelçisi David Perdue'ya ülkedeki görevlerini yerine getirme konusunda kolaylık sağlamaya hazır olduklarını söyledi.
Lin çarşamba günkü basın toplantısında Perdue'nın gelişiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çin'in Çin-ABD ilişkilerine dair tutumu tutarlıdır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel