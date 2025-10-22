Haberler

Çin, ABD'nin Vize Kısıtlamalarına Yanıt Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Orta Amerika ülkelerine yönelik vize kısıtlamalarını eleştirerek, bu durumun Çin ile bu ülkeler arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti. Guo, ABD'nin uygulamalarını 'yasadışı' ve 'zorbalık' olarak nitelendirdi.

BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, vizelerin silah gibi kullanılmasının ne sağduyulu kişileri korkutabileceğini ne de Çin ile Orta Amerika ülkeleri arasında gelişmekte olan ilişkileri engelleyebileceğini söyledi.

Guo, salı günkü basın toplantısında ABD'nin, Çin Komünist Partisi ile işbirliği yapan ve "Orta Amerika'da hukukun üstünlüğünü baltalayan" Orta Amerika ülkeleri vatandaşlarına ve onların yakın akrabalarına vize kısıtlamaları getirildiği yönündeki duyurusu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vize kısıtlamaları nedeniyle diplomatik kanallardan ABD'ye memnuniyetsizliklerini ilettiklerini kaydeden Guo, ABD'nin, bölge ülkelerini ve bölgedeki bireyleri siyasi açıdan baskı altına almak ve ekonomik açıdan zorlamak üzere tek taraflı yaptırımlar uygulamak suretiyle "hukukun üstünlüğü" kisvesi altında yasadışı eylemlerde bulunduğunu belirtti.

Guo, ülke yasalarını uluslararası hukukun ve yükümlülüklerinin üzerinde konumlandıran ABD'nin, diğer ulusların meşru hak ve çıkarlarını baltaladığını, egemen eşitlik ve içişlerine müdahale etmeme ilkelerini ihlal ettiğini ve uluslararası düzeni ciddi şekilde bozduğunu ifade etti.

Guo, ABD'nin, Orta Amerika ülkeleriyle Çin arasındaki etkileşim ve işbirliğini kışkırtıcı şekilde hedefe koyarak yönelttiği suçlamaların tamamen asılsız olduğunu ve bu suçlamaların, ABD'nin, Orta Amerika ülkelerine hiçbir şekilde saygı göstermediğinin kanıtı olduğunu belirtti.

Guo, bu durumun bir kez daha ABD'nin başkalarına zorbalık uygulama alışkanlığını ve ilgili politikacının derin küstahlık ve önyargısını ortaya koyduğunu vurguladı.

Her zaman Orta Amerika ülkelerinin iyi dost ve ortağı olmayı sürdüreceklerini kaydeden Guo, kalkınma ve yeniden canlanmayı teşvik etmek ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Latin Amerika topluluğunu birlikte inşa etmek üzere bu ülkelerle çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Etiyopya'da tren kazası: 14 ölü, 29 yaralı

Tren raydan çıktı: 14 ölü, 29 yaralı
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.