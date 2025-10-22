Çin, ABD'nin Vize Kısıtlamalarına Yanıt Verdi

BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, vizelerin silah gibi kullanılmasının ne sağduyulu kişileri korkutabileceğini ne de Çin ile Orta Amerika ülkeleri arasında gelişmekte olan ilişkileri engelleyebileceğini söyledi.

Guo, salı günkü basın toplantısında ABD'nin, Çin Komünist Partisi ile işbirliği yapan ve "Orta Amerika'da hukukun üstünlüğünü baltalayan" Orta Amerika ülkeleri vatandaşlarına ve onların yakın akrabalarına vize kısıtlamaları getirildiği yönündeki duyurusu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vize kısıtlamaları nedeniyle diplomatik kanallardan ABD'ye memnuniyetsizliklerini ilettiklerini kaydeden Guo, ABD'nin, bölge ülkelerini ve bölgedeki bireyleri siyasi açıdan baskı altına almak ve ekonomik açıdan zorlamak üzere tek taraflı yaptırımlar uygulamak suretiyle "hukukun üstünlüğü" kisvesi altında yasadışı eylemlerde bulunduğunu belirtti.

Guo, ülke yasalarını uluslararası hukukun ve yükümlülüklerinin üzerinde konumlandıran ABD'nin, diğer ulusların meşru hak ve çıkarlarını baltaladığını, egemen eşitlik ve içişlerine müdahale etmeme ilkelerini ihlal ettiğini ve uluslararası düzeni ciddi şekilde bozduğunu ifade etti.

Guo, ABD'nin, Orta Amerika ülkeleriyle Çin arasındaki etkileşim ve işbirliğini kışkırtıcı şekilde hedefe koyarak yönelttiği suçlamaların tamamen asılsız olduğunu ve bu suçlamaların, ABD'nin, Orta Amerika ülkelerine hiçbir şekilde saygı göstermediğinin kanıtı olduğunu belirtti.

Guo, bu durumun bir kez daha ABD'nin başkalarına zorbalık uygulama alışkanlığını ve ilgili politikacının derin küstahlık ve önyargısını ortaya koyduğunu vurguladı.

Her zaman Orta Amerika ülkelerinin iyi dost ve ortağı olmayı sürdüreceklerini kaydeden Guo, kalkınma ve yeniden canlanmayı teşvik etmek ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Latin Amerika topluluğunu birlikte inşa etmek üzere bu ülkelerle çalışacaklarını söyledi.