Haberler

Çin: ABD'nin Thaad Sisteminin Güney Kore'de Konuşlandırılmasına Karşıyız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye ait THAAD hava savunma sisteminin Güney Kore'deki konuşlanmasına karşı çıkma tutumlarının değişmediğini açıkladı.

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye ait Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sisteminin Güney Kore'de konuşlandırılmasına karşı çıkma yönündeki tutumlarının değişmediğini söyledi.

Guo söz konusu açıklamayı, çarşamba günkü olağan basın toplantısında, ABD'nin THAAD sisteminin bazı unsurlarını Güney Kore'den Ortadoğu'ya taşıdığına ilişkin bir soruyu yanıtlarken yaptı.

Kaynak: Xinhua
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu

İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

Whatsapp'tan herkesi şoke eden karar
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular