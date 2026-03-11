Çin: ABD'nin Thaad Sisteminin Güney Kore'de Konuşlandırılmasına Karşıyız

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye ait Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sisteminin Güney Kore'de konuşlandırılmasına karşı çıkma yönündeki tutumlarının değişmediğini söyledi.

Guo söz konusu açıklamayı, çarşamba günkü olağan basın toplantısında, ABD'nin THAAD sisteminin bazı unsurlarını Güney Kore'den Ortadoğu'ya taşıdığına ilişkin bir soruyu yanıtlarken yaptı.

Kaynak: Xinhua