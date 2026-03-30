Çin: ABD'li Dört Senatörün Taiwan'a Ziyareti Nedeniyle ABD'ye Ciddi Diplomatik Girişimde Bulunduk
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'li senatörlerin Tayvan'a yaptığı ziyarete karşı çıktıklarını belirterek, ABD'nin somut adımlar atmasını istedi.
BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ile Çin'in Taiwan bölgesi arasındaki resmi etkileşimlere karşı olduklarını belirterek, ABD'li dört senatörün kısa süre önce bölgeye yaptıkları ziyaret nedeniyle ABD tarafına konuyla ilgili ciddi diplomatik girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Pazartesi günkü basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mao, ABD'ye hem Çin-ABD ilişkilerinin genel çıkarlarını, hem de Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barış ve istikrarı korumak üzere somut adımlar atma çağrısında bulundu.