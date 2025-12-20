Çin: Abd, Savunma Politikası Yasasındaki Çin'e Yönelik Olumsuz Hükümleri Uygulamamalı

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin savunma politikası yasa tasarısı konusunda büyük hoşnutsuzluk duyduklarını ve söz konusu tasarıya kesin şekilde karşı çıktıklarını ifade edip, memnuniyetsizliklerini diplomatik kanallardan ABD tarafına ilettiklerini söyledi.

Çin hakkında olumsuz içerikler barındıran, ABD'nin "2026 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın" Beijing saatiyle cuma günü yürürlüğe girdiği bildirildi.

Guo cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin söz konusu yasayla "Çin tehdidi" söylemini abarttığını, Çin'in içişlerine müdahale ettiğini ve Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını baltaladığını söyledi.

Sözcü, "Çin bu durumu esefle karşılamakta ve bu duruma kesin olarak karşı çıkmaktadır. ABD tarafına güçlü memnuniyetsizliğimizi diplomatik kanallardan iletmiş bulunuyoruz" dedi.

Guo, ABD tarafına Çin'in gelişimini ve Çin-ABD ilişkilerini objektif ve rasyonel bir şekilde değerlendirme, Çin ile uyumlu şekilde çalışma, Busan'da iki ülke liderleri arasında varılan önemli ortak mutabakatları hayata geçirme, yasadaki Çin ile ilgili olumsuz maddeleri uygulamama ve etkilerini ortadan kaldırma çağrısında bulundu.

Sözcü, ABD'nin tutumunu değiştirmeyi reddetmeye devam etmesi durumunda, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını savunmak üzere güçlü önlemler almaya kararlı olduğunu vurguladı.