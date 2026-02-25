Çin, nükleer testler yaptığına ilişkin ABD'nin iddiasını reddetti

Çin, ABD'nin, nükleer testler yürüttüğüne ilişkin iddialarını reddederken Washington yönetimini, kendi nükleer testlerini sürdürmek için bahane aramakla suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Yeaw'un geçen hafta New York'ta Hudson Enstitüsü'nde düzenlenen bir toplantıda dile getirdiği iddialara yanıt verdi.

ABD'li yetkilinin iddialarının kanıta dayanmadığı ve tamamıyla temelsiz olduğunu savunan Sözcü Mao, ülkesinin Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması'nın (CTBT) amaç ve ilkelerini desteklediğini ve nükleer silahlara sahip 5 ülkenin nükleer testleri durdurma mutabakatına bağlı olduğunu belirtti.

Mao, ABD'nin Çin'i düşmanlaştırarak kendi silah kontrolü yükümlülüklerinden kaçma çabasının yalnızca kendi itibarına zarar vereceğini kaydederek, "ABD kendi nükleer testlerini sürdürmek için sahte meşruiyet aramaktan vazgeçmeli." ifadesini kullandı.

ABD'nin nükleer test iddiası

ABD'nin Silah Kontrolü ve Nükleer Yayılmanın Önlenmesi Bürosundan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Yeaw, 18 Şubat'ta Hudson Enstitüsü'nde düzenlenen toplantıda, Çin'in 2020'de yer altında gizli nükleer silah denemesi yaptığı yönünde iddiaları dile getirmişti.

Yeaw, Kazakistan'daki bir sismik istasyonun, aynı tarihte Lop Nur tesisi çevresinde 2,76 büyüklüğündeki bir sarsıntıyı kayıt altına aldığını aktararak, elde edilen veriler incelediğinde kaydedilen sarsıntının deprem ya da madencilik faaliyetleriyle uyumlu olmadığı, bulguların nükleer patlamalarda görülen türden olduğunu ileri sürmüştü.

Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) ise aynı dönemde Lop Nur'da 12 saniye arayla 2 küçük sismik olay tespit edildiğini ancak bu verilerin, olayın nedenine ilişkin kesin değerlendirme yapmak için yeterli olmadığını bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının silah kontrolü ve uluslararası güvenlikten sorumlu Müsteşarı Thomas Dinanno da 11 Şubat'ta Cenevre'de düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda Çin'in nükleer test yasaklarına rağmen tonlarca tahrip gücü üreten nükleer patlama testleri yürüttüğünü iddia etmişti.

En son 22 Haziran 2020'de böyle bir testin yapıldığını iddia eden Dinanno, Çin ordusunun "ayrıştırma" adı verilen yöntemle patlamaların sismik etkilerini azaltarak testleri örtbas ettiğini savunmuştu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Rusya 5 bin 459, ABD 5 bin 177 nükleer savaş başlığıyla en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor.