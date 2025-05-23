Çin, ABD'nin Eğitim İşbirliğini Siyasallaştırmasına Karşı Çıkıyor

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ve ABD arasındaki eğitim işbirliğinin karşılıklı fayda sağladığını belirterek, eğitim işbirliğinin siyasallaştırılmasına her daim karşı olduklarını söyledi.

Mao, cuma günkü olağan basın toplantısında, Trump yönetiminin, Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabul etme yetkisini iptal etme kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin söz konusu uygulamalarının sadece kendi imajı ve uluslararası güvenilirliğine zarar vereceğini kaydeden Mao, yurtdışındaki Çinli öğrenci ve akademisyenlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını ifade etti.

Çin'e yönelik asılsız saldırılar ve karalama kampanyalarına karşı olduklarını yineleyen Mao, ABD'den yasadışı yaptırımlarını bir an önce kaldırmasını istedi.