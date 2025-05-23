Çin, ABD'nin Eğitim İşbirliğini Siyasallaştırmasına Karşı Çıkıyor

Çin, ABD'nin Eğitim İşbirliğini Siyasallaştırmasına Karşı Çıkıyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, eğitim işbirliğinin karşılıklı fayda sağladığını vurgularken, ABD'nin Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabul yetkisini iptal etme kararının olumsuz etkilerine dikkat çekti.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ve ABD arasındaki eğitim işbirliğinin karşılıklı fayda sağladığını belirterek, eğitim işbirliğinin siyasallaştırılmasına her daim karşı olduklarını söyledi.

Mao, cuma günkü olağan basın toplantısında, Trump yönetiminin, Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabul etme yetkisini iptal etme kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin söz konusu uygulamalarının sadece kendi imajı ve uluslararası güvenilirliğine zarar vereceğini kaydeden Mao, yurtdışındaki Çinli öğrenci ve akademisyenlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını ifade etti.

Çin'e yönelik asılsız saldırılar ve karalama kampanyalarına karşı olduklarını yineleyen Mao, ABD'den yasadışı yaptırımlarını bir an önce kaldırmasını istedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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