BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne de Ulusal Yetki Alanları Dışındaki Biyolojik Çeşitlilik (BBNJ) Anlaşması'na da taraf olmadığını, dolayısıyla BBNJ Sekretaryası'nın nerede kurulacağı konusunda söz hakkı bulunmadığını söyledi.

Guo, çarşamba günkü basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Şili ve Belçika'nın BBNJ Anlaşması Sekretaryası'na ortak ev sahipliği yapma başvurusunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "Tüm taraflara, adaylık sürecini siyasallaştırma ve bu süreçte cepheleşme yaratma girişimlerine karşı dikkatli olma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Çin'in Belçika ve Şili'nin ortak başvurusuna ilişkin tutumunu açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Guo, bu adaylığın en az altı açıdan sorunlu olduğunu belirtti. Guo, ortak adaylığın BBNJ Anlaşması'nın hükümlerine, usulde adalet ilkesine, yerleşik uluslararası uygulamalara, hakkaniyetli coğrafi dağılım ve adil rekabet ilkelerine, ayrıca başlangıçta verilen taahhüde aykırı olduğunu ifade etti.

Guo, "BBNJ Anlaşması'na göre sekretaryanın yeri, Bilgi Değişim Mekanizması'nın kurulması da dahil olmak üzere işleyişine ilişkin ayrıntılı usuller ve yardımcı organların toplantılarının yapılacağı yerler Taraflar Konferansı tarafından belirlenir. Bilgi Değişim Mekanizması ise sekretarya tarafından yönetilir" dedi.

Bu hususların anlaşmaya taraf tüm ülkelerin üzerinde mutabakata vardığı konular olmanın yanı sıra tarafların hak ve sorumluluklarını da oluşturduğunu belirten Guo, hiçbir ülkenin bunları ihlal etme hak veya yetkisine sahip olmadığını vurguladı.

Guo, "Hiç kimse, anlaşmaya taraf ülkeler tarafından ortaklaşa belirlenmesi gereken konuları gizli pazarlıklara konu edemez. Başvuruyu yapanın taraf ülkeleri kendi başvurularını kabul etmeye zorlaması veya bu konuda baskıda bulunması ise söz konusu dahi olamaz" ifadelerini kullandı.

Çin'in anlaşmayı ilk imzalayan ve anlaşmaya ilk taraf olan ülkelerden biri olduğunu, ayrıca anlaşmanın bütçesinde en yüksek mali katkı payına sahip ülke olduğunu belirten Guo, anlaşmanın asıl amacını korumak ve sekretaryanın yerinin belirlenmesi sürecinin doğru yönde ilerlemesini sağlamak üzere uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Guo, böylelikle BBNJ Anlaşması'nın insanlığın ortak çıkarlarına gerçekten hizmet edebileceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua