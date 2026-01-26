Haberler

Çin: ABD'li Politikacıların, Çin-Orta Amerika İlişkilerine Kendi İradelerini Dayatmasına Kesinlikle Karşıyız

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'li politikacıların Orta Amerika ülkeleriyle olan ilişkilerine müdahale etmesine karşı olduklarını belirtti. ABD temsilcisinin açıklamalarını yalan olarak nitelendirerek, başarıyla yürüttükleri dostane işbirliklerini savundu.

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'li bazı politikacıların Çin ile Orta Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilere kendi iradelerini dayatmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında ABD Temsilciler Meclisi Michigan eyaleti temsilcisi John Moolenaar'ın bazı açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Moolenaar başkanlık ettiği heyetin Orta Amerika ülkelerine yaptığı ziyaret sırasında Çin'i karalayan açıklamalar yapmıştı.

Guo, "Tamamen yalan ve safsatadan ibaret bu tür ifadeler, ABD'nin kendi ideolojik önyargılarının ve Soğuk Savaş zihniyetinin bir yansımasından başka bir şey değildir" dedi.

Orta Amerika ülkeleriyle kurdukları dostane işbirliğinde her zaman karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda, açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kaldıklarını belirten Guo, bunun yerel halka somut faydalar sağladığını ve ilgili ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Guo, "ABD'li politikacılara Çin ile ilgili konuları manipüle etmeye son verme ve bölgenin kalkınmasına ve refahına daha fazla katkı sağlama çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

