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Çin'den ABD'li şirkete karşı önlem

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BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'li Compliance Testing LLC şirketinin 5 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli olmak üzere karşı önlemler listesine eklendiğini duyurdu.

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'li Compliance Testing LLC şirketinin 5 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli olmak üzere karşı önlemler listesine eklendiğini duyurdu.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun son dönemde Çin'e karşı olumsuz önlemler aldığı hatırlatılarak, söz konusu önlemlerin Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiği belirtildi.

Compliance Testing LLC şirketinin, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını tehlikeye atan söz konusu önlemlerin alınmasında Federal İletişim Komisyonu'na yardım ve destek sağladığı vurgulandı.

Çin'in Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası ve uygulama yönetmelikleri uyarınca söz konusu şirket karşı önlemler listesine alındı. Çin'deki kuruluş ve kişilerin şirketle herhangi bir işlem yapması, işbirliğinde bulunması veya ilgili diğer faaliyetleri yürütmesi yasaklandı.

Kaynak: Xinhua
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