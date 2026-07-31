Haberler

Çin: ABD, Küba'ya yönelik güç kullanma tehditlerine derhal son vermeli

Çin: ABD, Küba'ya yönelik güç kullanma tehditlerine derhal son vermeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'yi Küba'ya yönelik güç kullanma tehditlerine ve ülkeye uyguladığı her türlü tek taraflı yaptırıma derhal son vermeye çağırdı.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'yi Küba'ya yönelik güç kullanma tehditlerine ve ülkeye uyguladığı her türlü tek taraflı yaptırıma derhal son vermeye çağırdı.

Mao, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Küba'ya yönelik askeri operasyon planladığına ilişkin haberleri değerlendirdi. İlgili haberleri dikkatle takip ettiklerini belirten Mao, söz konusu meseleye ilişkin tutumlarını birçok kez açıkça ortaya koyduklarını söyledi.

Mao, "Çin, ulusal egemenliğini savunması ve dış müdahaleye karşı çıkması konusunda Küba'yı kararlılıkla desteklemeyi sürdürecek ve tüm taraflarla birlikte uluslararası hakkaniyet ve adaletin korunması için çalışacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi

Yürek burkan görüntü
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Berna Laçin, Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi

Berna Laçin Ahbap soruşturması için adliyeye geldi
İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar

Böylesini görmediniz: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...