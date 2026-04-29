Haberler

Çin: Abd, Küba'ya Abluka Uygulamak İçin Uydurma Bahaneler Öne Sürmekten Vazgeçmeli

Çin: Abd, Küba'ya Abluka Uygulamak İçin Uydurma Bahaneler Öne Sürmekten Vazgeçmeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin uydurma bahaneler ve karalama kampanyalarının, Küba'ya uygulanan acımasız abluka ve yasadışı yaptırımlara gerekçe teşkil edemeyeceğini belirtti.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin uydurma bahaneler ve karalama kampanyalarının, Küba'ya uygulanan acımasız abluka ve yasadışı yaptırımlara gerekçe teşkil edemeyeceğini belirtti.

Lin çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "ABD düşmanlarının ABD topraklarına yakın bölgelerde istihbarat faaliyetleri yürütmesine Küba'nın izin verdiği" yönündeki ABD iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, Küba'nın ulusal egemenliğini ve güvenliğini koruma çabalarını güçlü şekilde desteklediklerini belirterek, Küba'ya yönelik abluka, yaptırım ve her türlü baskıya derhal son vermesi için ABD'ye çağrıda bulundu.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

