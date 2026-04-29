Çin: Abd, Küba'ya Abluka Uygulamak İçin Uydurma Bahaneler Öne Sürmekten Vazgeçmeli

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin uydurma bahaneler ve karalama kampanyalarının, Küba'ya uygulanan acımasız abluka ve yasadışı yaptırımlara gerekçe teşkil edemeyeceğini belirtti.

Lin çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "ABD düşmanlarının ABD topraklarına yakın bölgelerde istihbarat faaliyetleri yürütmesine Küba'nın izin verdiği" yönündeki ABD iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, Küba'nın ulusal egemenliğini ve güvenliğini koruma çabalarını güçlü şekilde desteklediklerini belirterek, Küba'ya yönelik abluka, yaptırım ve her türlü baskıya derhal son vermesi için ABD'ye çağrıda bulundu.

