Çin'den ABD'ye Araştırmacı Ölümüyle İlgili Soruşturma Çağrısı
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'de sorgulandıktan sonra intihar eden Çinli doktora sonrası araştırmacının olayının kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını istedi ve duruma derin üzüntüyle yaklaştı.
BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD kolluk kuvvetleri tarafından sorgulandıktan bir gün sonra intihar eden Çinli doktora sonrası (post-doktora) araştırmacıya ilişkin olayın kapsamlı şekilde soruşturulması çağrısında bulundu.
Lin, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'in bu trajik olaydan derin üzüntü duyduğunu ve ABD tarafına resmi girişimde bulunulduğunu belirtti.
