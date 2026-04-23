Çin: Ab, Siber Güvenlik Yasasının Revizyonuna İlişkin Öneri ve Endişelerimizi Dikkate Almalı

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Avrupa Birliği Komisyonu'na AB Siber Güvenlik Yasası'nın revizyon taslağına ilişkin görüşlerini resmi olarak ilettiklerini belirterek, bu çerçevede Çin'in resmi tutumu ve ciddi endişelerini ifade ettiklerini söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında AB'nin Çin'in görüşlerine gereken önemi vermesi ve önerilen değişiklikleri ciddiyetle değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

He, "Çin, Çinli işletmelerin ayrımcı muameleye maruz kalması durumunda bu işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere ülkenin Dış Ticaret Kanunu ve Devlet Konseyi'nin, sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğine ilişkin yönetmeliklerine uygun önlemler alabilir" dedi.

Çin ile AB arasındaki sorunların çözüme kavuşturulmasının doğru yolunun işbirliği ve diyalog olduğunu yineleyen sözcü, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz işleyişini korumak üzere istişareler yürütme ve birlikte çalışma yoluyla AB ile aralarındaki farklılıkları uygun şekilde ele almaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Haberler.com
500

Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum

Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı

Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum

Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Diyarbakır’daki kan konduran cinayette müebbet hapis talebi

Pusu kurdu, 12 kurşunla katletti: İlayda’nın katili cezasını çekecek

Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı

Usta isim son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı