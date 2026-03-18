Çin: AB'nin Çinli Kuruluşlara Yönelik Yasadışı Tek Taraflı Yaptırımlarına Karşıyız

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Avrupa Birliği'nin Çinli kuruluşlara yönelik yasadışı tek taraflı yaptırımlarına kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Lin salı günkü basın toplantısında, AB'nin bloka üye ülkelere yönelik siber saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle pazartesi günü Çin'den iki ve İran'dan bir şirkete yaptırım uygulama kararı alması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çinli sözcü, AB'ye hatalı uygulamalarını düzeltme, siber uzayda barış, istikrar ve refahı korumak üzere sorumlu ve yapıcı şekilde Çin'le çalışma çağrısı yaptı.

