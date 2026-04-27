Çin: AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası, Ciddi Yatırım Engellerine ve Ayrımcılığa Yol Açıyor

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Birliği'nin Sanayi Hızlandırma Yasası'nın, ciddi yatırım engelleri oluşturduğunu ve kurumsal ayrımcılık teşkil ettiğini söyledi.

Sözcü pazartesi günkü basın toplantısında söz konusu yasanın, bataryalar, elektrikli araçlar, fotovoltaikler ve kritik hammaddeler olmak üzere yükselen dört ayrı stratejik sektörde yabancı yatırımlara birçok kısıtlama getirdiğini ve kamu ihaleleri ile kamu destek politikalarında AB menşeli ürünler lehine dışlayıcı hükümler içerdiğini belirtti.

Avrupa Birliği Komisyonu'na yasayla ilgili resmi görüşünü ileten bakanlık, Çin'in söz konusu mevzuata ilişkin tutumunu ve ciddi endişelerini dile getirmişti.

Çin, bu konudaki resmi görüşünde, söz konusu mevzuatın, en çok kayrılan ülke uygulamasını ve ulusal uygulama gibi temel ilkeleri ihlal etme şüphesi bulunduğunu savunmuştu. Çinli yatırımcılara karşı ayrımcılık içeren mevzuatın, AB'nin yeşil dönüşümünü yavaşlatacağı ve AB pazarındaki adil rekabete zarar verdiği ifade edilmişti.

Çin, AB'ye mevzuattan yabancı yatırımcılara yönelik ayrımcılık teşkil eden şartları, yerli içerik şartlarını, zorunlu fikri mülkiyet ve teknoloji transferi şartlarını ve kamu alımlarındaki kısıtlamaları çıkarma çağrısında bulunmuştu.

Yasama sürecini yakından takip edeceklerini belirten sözcü, AB ile diyalog kurmaya istekli olduklarını vurguladı.

AB'nin Çin'in görüşlerini göz ardı edip yasayı yürürlüğe koymasının, Çinli şirketlerin çıkarlarına zarar vereceğini kaydeden sözcü, bu durumda Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere karşı önlemler alacakları uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
