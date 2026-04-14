Albüm: Çin, 8 Uydu Taşıyan Lijian-1 Y12 Roketini Fırlattı
Çin, 14 Nisan tarihinde 8 uydu taşıyan Lijian-1 Y12 taşıyıcı roketini başarılı bir şekilde uzaya fırlattı. Roket, ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden kalkış yaparak uyduları planlanan yörüngelerine yerleştirdi.
JİUQUAN, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin, 8 uydu taşıyan Lijian-1 Y12 taşıyıcı roketini uzaya fırlattı.
Salı günü Beijing saatiyle 12.03'te ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden fırlatılan roket, uyduları başarıyla planlanan yörüngelerine yerleştirdi.
Kaynak: Xinhua