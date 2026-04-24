Çin, 7 AB şirketini Tayvan'la savunma bağlantıları nedeniyle ihracat kontrolü listesine aldı

Çin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 7 şirketi, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a silah satışına katıldıkları ve Tayvan otoriteleriyle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle ihracat kontrolü listesine aldığını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 2'si Belçika, 1'i Almanya ve 4'ü Çek Cumhuriyeti'nde kayıtlı olan 7 şirketin Çin'den askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünleri satın almasının yasaklandığı belirtildi.

İlgili şirketlerin Tayvan'a silah satışına katıldıkları ve Tayvan otoriteleriyle iş birliği içinde oldukları ifade edilen açıklamada kararın, Çin'in ulusal güvenliğini ve çıkarlarını korumak ve silahların yayılmasını önlemeye yönelik yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli olduğu kaydedildi.

İhracat kontrolü uygulanan şirketler arasında Belçikalı silah üreticisi FN Herstal ve çatı şirketi FN Browning Grup gibi Avrupa'nın büyük savunma şirketleri ile havacılık uzay araştırma enstitüleri ve uydu istihbaratı şirketleri yer alıyor.

Pekin yönetimi, daha önce Tayvan'a silah satışında rol aldıkları ve askeri-teknik işbirliği yaptıkları gerekçesiyle çok sayıda ABD'li şirketi yaptırım listesine almıştı.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurgularken ABD ve diğer ülkelerin Tayvan'a silah satmasına ve askeri işbirliği yapmasına karşı çıkıyor.