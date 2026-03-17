Çin, 2030'a Kadar Yakıt Hücreli Araç Sayısını 100.000'e Çıkarmayı Hedefliyor

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin, 2030 yılına kadar ülke genelindeki yakıt hücreli araç sayısını 2025 seviyesinin iki katına çıkararak 100.000 adede yükseltmeyi hedefliyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ile iki ilgili kurum tarafından ortaklaşa yayımlanan genelge, hidrojen enerjisinin kapsamlı uygulamalarının pilot olarak başlatılmasına odaklanıyor.

Genelge hidrojen enerjisini ekonomik büyümenin yeni bir itici gücü haline getirmeyi teşvik ederken, son kullanıcı hidrojen fiyatlarını 2030'a kadar kilogram başına 25 yuana (yaklaşık 3,62 ABD doları), avantajlı bölgelerde ise yaklaşık 15 yuana düşürmeyi amaçlıyor.

Söz konusu pilot program yakıt hücreli araçlara, hidrojenle çalışan endüstriyel uygulamalara ve hidrojenin yenilikçi kullanımlarına öncelik verecek.

Pilot uygulamalar, ana katılımcılar olarak şehir kümeleri tarafından yürütülecek. Merkezi hükümet, her biri dört yıl sürecek pilot dönemler için bu şehir kümelerine ödül fonları sağlayacak.

Bakanlık, 2025 yılı sonuna kadar ülke genelinde yaklaşık 40.000 hidrojen yakıt hücreli araç satıldığını ve toplam günlük yakıt ikmal kapasitesi 360 tonun üzerinde olan 574 hidrojen ikmal istasyonunun inşa edildiğini, bunun da Çin'i bu sektörde dünyanın önde gelen ülkeleri arasına yerleştirdiğini belirtti.

