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Çin: Etnik Azınlıklar, Kadınlar, Çocuklar, Yaşlılar ve Engellilerin Hakları Güvence Altına Alınacak

Çin: Etnik Azınlıklar, Kadınlar, Çocuklar, Yaşlılar ve Engellilerin Hakları Güvence Altına Alınacak
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Çin, 2026-2030 dönemini kapsayan ulusal insan hakları eylem planını duyurdu. Planda etnik azınlıklar, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin haklarının korunmasına vurgu yapıldı.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin, 2026-2030 dönemine yönelik ulusal insan hakları eylem planını açıkladı. Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından perşembe günü yayımlanan plana göre, önümüzdeki beş yıl boyunca etnik azınlıkların, kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin hak ve çıkarları güvence altına alınacak.

2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'nun açılışında duyurulan planda, Çin'in önümüzdeki beş yılda insan haklarını korumak üzere yürüteceği çalışmalar ana hatlarıyla ortaya konuluyor.

Planda, tüm etnik grupların ortak refah ve kalkınmasının teşvik edilmesi başta olmak üzere etnik azınlıkların hak ve çıkarlarına vurgu yapılıyor.

Kadınların hak ve çıkarlarının korunmasına da dikkat çekilen planda, cinsiyet eşitliğine ilişkin temel ulusal politikanın sürdürülmesinin önemi vurgulanıyor.

Planda ayrıca çocukların, yaşlıların ve engellilerin hak ve çıkarlarının korunmasına da özel önem veriliyor.

Kaynak: Xinhua
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