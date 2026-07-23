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Çin 2030'a kadar orman örtüsünü %25,8'e çıkarmayı hedefliyor

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Çin, 2026-2030 dönemi için orman ve çayır koruma eylem planını açıkladı. Hedefler arasında orman örtüsünün %25,8'e çıkarılması, stok hacminin 22,4 milyar metreküpe yükseltilmesi ve sektör üretim değerinin 14 trilyon yuana ulaşması yer alıyor.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) orman ve çayırların korunmasına yönelik bir dizi ulusal hedef içeren beş yıllık eylem planı açıkladı.

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi ile diğer üç ilgili devlet kurumu tarafından yayımlanan plana göre Çin, 2030 yılına kadar orman örtüsünü yüzde 25,8'e çıkarmayı, orman stok hacmini 22,4 milyar metreküpe yükseltmeyi ve sektörün toplam üretim değerini 14 trilyon yuana (yaklaşık 2 trilyon ABD doları) çıkarmayı hedefliyor.

Planda ayrıca, 2030'a kadar Çin'in kuzeybatısı, kuzeyi ve kuzeydoğusunda yürütülen Üç Kuzey Koruyucu Orman Kuşağı Programı kapsamındaki önemli projelerde kayda değer ilerleme sağlanması hedefleniyor.

Plan, geniş çaplı ağaçlandırma çalışmaları yürütülmesi, koruma alanları sisteminin geliştirilmesi ve ormancılık ile çayır sektörünün büyütülmesine yönelik çalışmaları da içeriyor.

Plan ayrıca, devlet koruması altındaki 165 kritik tehlike altındaki yaban hayatı ve bitki türüne acil kurtarma ve erken uyarı izleme imkanı sağlayacak bir yaban hayatını koruma projesini de kapsıyor.

Kaynak: Xinhua
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