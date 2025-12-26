Çin'de 2025 Yılının En Önemli 10 Bilim ve Teknoloji Gelişmesi Açıklandı

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in önde gelen bilim yayınlarından Bilim ve Teknoloji Gazetesi perşembe günü 2025 yılında ülkede en fazla ilgi gören 10 bilim ve teknoloji gelişmesini açıkladı. Listede büyük yapay zeka modeli DeepSeek, Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamak ve süperiletken kuantum bilgisayar prototipi gibigibi önemli başlıklar yer aldı.

En dikkat çeken gelişmeler arasında, dünya çapında ilgi gören yapay zeka uygulaması DeepSeek, Çin'in "yapay güneşi" olarak adlandırılan Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamak'ın 100 milyon santigrat derece sıcaklığı 1.000 saniyeden uzun süre koruyarak dünya rekoru kırması, Zuchongzhi 3.0 adlı süperiletken kuantum bilgisayar prototipinin başarıyla inşa edilmesi ve iki boyutlu metalik malzemelerin büyük ölçekli üretimi bulunuyor.

Listeye giren diğer önemli gelişmeler arasında, invaziv beyin-bilgisayar arayüzünün klinik denemeleri, Ay'ın uzak yüzünün evrimsel tarihine ilişkin yeni bulgular, tek bir somatik hücrenin tam bir bitkiye dönüşüm sürecinin ortaya konması ve yüksek hassasiyetli, ölçeklenebilir analog matris hesaplama çipinin geliştirilmesi de yer aldı.

İlk 10'da yer alan diğer gelişmeler arasında, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Ekonomik ve Sosyal Kalkınma için 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2026-2030) Hazırlama Önerileri'nde bilim ve teknoloji inovasyonunun öncü rolüne yapılan vurgu ile Çin'in elektromanyetik rampalarla donatılmış ilk uçak gemisinin hizmete girmesi de yer aldı.

Liste, Bilim ve Teknoloji Gazetesi tarafından, Çin Bilimler Akademisi ve Çin Mühendislik Akademisi'nden akademisyenler ile medya yöneticilerinin katılımıyla hazırlandı.