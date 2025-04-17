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Çin, 2025'te Uzay Görevlerine Hız Kesmeden Devam Edecek

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Çin, 2025 yılında asteroid keşfine yönelik Tianwen-2 görevini de içeren birçok uzay görevini gerçekleştirmeyi planlıyor. Shenzhou-20 ve Shenzhou-21 mürettebatlı uzay araçlarının fırlatılmasının yanı sıra uluslararası işbirliği projeleri de planlanıyor.

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin, 2025 yılında asteroid keşfine yönelik Tianwen-2 görevi de dahil olmak üzere çok sayıda uzay görevi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi Sistem Mühendisliği Dairesi Müdür Yardımcısı Liu Yunfeng, yaklaşan Çin Uzay Günü hakkında perşembe günkü düzenlenen basın toplantısında, Tianwen-2 göreviyle asteroid yakınından geçiş ve asteroidden örnek alma işlemlerinin yerine getirileceğini kaydederek bu yıl içerisinde Shenzhou-20 ve Shenzhou-21 mürettebatlı uzay araçlarının fırlatılmasının da planlandığını söyledi.

Uluslararası işbirliği kapsamında iki önemli projenin gerçekleştirileceğini teyit eden Liu, bunlardan ilkinin güneş rüzgarlarının Dünya'nın manyetosferiyle nasıl etkileşime girdiğini ortaya çıkarmayı amaçlayan Güneş Rüzgarı Manyetosfer İyonosfer Bağlantısı Kaşifi (SMILE) adlı Çin-Avrupa ortak uzay görevi, diğerininse deprem tahmini araştırmalarına destek olacak, Çin ve İtalya'nın ortaklaşa geliştirdiği elektromanyetik izleme uydusu olduğunu belirtti.

Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkeler, BRICS ülkeleri ve Avrupalı ortaklarıyla derin uzay işbirliğini derinleştireceğini kaydeden Liu, çalışmaların, uluslararası ay araştırma istasyonunun inşasının ortaklaşa desteklenmesi gibi, Ay ve derin uzayın keşfi konusundaki işbirliğinin ilerletilmesine odaklanacağını ifade etti.

Liu, BRICS çerçevesinde afet acil durum verilerinin paylaşılmasını güçlendirmek üzere BRICS Uzaktan Algılama Uydu Kümesi'nin gelişimini ileriye taşımaya devam edeceklerini dile getirdi.

Liu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortaklarına uydu hizmetleri sağlayarak bu ülkelerin uzay kapasitelerinin gelişimini destekleyeceklerini ve tarım, afetlerin önlenmesi ve akıllı kent girişimlerindeki sürdürülebilir ilerlemeye güç vereceklerini söyledi.

24 Nisan'da Shanghai'da, 10. Çin Uzay Günü çerçevesinde düzenlenmesi planlanan etkinlikler hakkında da bilgi veren Liu, bu kapsamda açılış töreni, uzay bilimi sergileri, kültürel forumlar ve akademik konferanslar gerçekleşeceğini belirtti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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